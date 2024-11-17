محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتعزيز الاستثمار الزراعي

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وإحدى شركات الاستشارات والذكاء الاصطناعي، وإحدى الجمعيات في مجالات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، والذي وقعته حنان مجدي نائب المحافظ، بحضور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية ورئيس فريق الاستشاريين الفنيين للشركة، وعدد من المسئولين.

وأوضح المحافظ، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء كيان استثماري متكامل يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في تنمية المناطق الصحراوية، من خلال استغلال الأراضي المستصلحة وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية في الزراعة الذكية والري المتطور والزراعات المحمية، بما يسهم في تنمية الموارد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه وتوفير مزيد من فرص العمل.