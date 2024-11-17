محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد إحدى شركات الاستشارات والحلول المتكاملة لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات الزراعة المستدامة

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور أحمد درويش وزير الدولة الأسبق للتنمية المستدامة ورئيس فريق الاستشاريين الفنيين لإحدى شركات الاستشارات والحلول المتكاملة، في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات الزراعة المستدامة.

كما تم مناقشة متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وميكنة صندوق استصلاح الأراضي وحوكمة منظومة عمله.

وأكد الزملوط أن الوفد قد زار العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة حيث تفقد منشآتها، مشيدًا بتحول المحافظة نحو تطوير وميكنة الخدمات الحكومية.

كما قام الوفد بتفقد مقر صندوق استصلاح الأراضي بالعاصمة للاطلاع على التجهيزات الجارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير البنية التحتية الرقمية للصندوق في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة.