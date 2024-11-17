 الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي «سخيفة» - بوابة الشروق
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الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي «سخيفة»

وكالات
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 7:48 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 7:48 م

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتهامات التي يواجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل لروسيا، سخيفة.

وقال بيسكوف في تصريحات لبافل زاروبين الصحفي في قناة "روسيا-1": "كان هناك الكثير من الاتهامات السخيفة تماما ضد ترامب، وكان من الصعب في بعض الأحيان تصديق كيف تبنى التيار الرئيسي الأمريكي، ووسائل الإعلام الأمريكية هذه الاتهامات السخيفة، وكيف تم الترويج لها، وكيف أصبح ينظر إليها – بعد تكرارها مئة مرة - على أنها حقيقة".

وتابع: "كل ذلك حدث في الولايات المتحدة، وفي فترة ليست ببعيدة. لذلك، بالطبع، استغربنا ما يحدث".

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الاتهامات الموجهة ضد ترامب بالتواطؤ مع روسيا قبل انتخابات 2016 كانت ملفقة، مؤكدا وقوف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية وراء ذلك.


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