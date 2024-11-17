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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال كلمته في الاجتماع الـ31 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك "أبيك"، إلى تحمل المسئولية تجاه العصر والتعزيز المشترك لتنمية منطقة آسيا-الباسيفيك.

يشار إلى أن تعاون آسيا-الباسيفيك يواجه تحديات مثل اتجاهات الجيوسياسية والأحادية والحمائية المتصاعدة، وقال شي، إنه في هذا المفترق التاريخي، تتحمل دول آسيا-الباسيفيك مسئوليات أكبر على عاتقها.

واقترح شي بناء نموذج منفتح ومترابط لتعاون آسيا-الباسيفيك، داعيا إلى هدم الجدران التي تعيق تدفق التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات.

وأضاف الرئيس الصيني، "علينا أن نبقى على التزام بالتعددية والاقتصاد المفتوح، وندعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، ونعيد تنشيط دور الأبيك بشكل كامل كحاضنة للقواعد الاقتصادية والتجارية العالمية، ونعزز التكامل الاقتصادي والارتباطية الاقتصادية على المستوى الإقليمي".

ودعا أيضا إلى جعل الابتكار الأخضر حافزا لآسيا-الباسيفيك، مضيفا أن الصين تطور قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة في ضوء ظروف فعلية، وتعمق التعاون مع الأطراف المهتمة بشأن الابتكار الأخضر.



وتابع الرئيس الصيني: "نحن بحاجة إلى اغتنام الفرص التي توفرها الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي بحزم، وتعزيز التبادلات والتعاون في الذكاء الاصطناعي والمعلومات الكمية والحياة والصحة، وغيرها من مجالات المعرفة الأخرى الرائدة".

وأضاف شي، أن الصين ستطلق مبادرة عالمية للتعاون بشأن تدفق البيانات عبر الحدود، وستسعى إلى تعاون أعمق مع الأطراف الأخرى لتعزيز تدفق البيانات عبر الحدود بشكل فعال ومريح وآمن.

واقترح الرئيس الصيني أيضا تدعيم رؤية عامة مفيدة وشاملة لتنمية آسيا-الباسيفيك، مضيفا: "علينا أن نستفيد بشكل جيد من منصة الأبيك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، علينا زيادة الدعم للاقتصادات النامية، والعمل معا على زيادة حجم الكعكة وتوزيعها بشكل عادل للسماح لمزيد من الاقتصادات والشعوب بالاستفادة من التنمية".

وأكد شي أن تعزيز التنمية لدى الصين سيوفر فرصا جديدة لمنطقة آسيا-الباسيفيك والعالم أجمع، مؤكدا أن الصين ترحب بجميع الأطراف لمواصلة اللحاق "بالقطار السريع" الخاص بتنميتها، والنمو معا مع الاقتصاد الصيني.

تجدر الإشارة إلى أن المقصود بمنطقة آسيا - الباسيفيك هي آسيا والمحيط الهادئ، والجزر الواقعة في المحيط، والدول المطلة عليه.