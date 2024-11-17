علاء مرسي: سعد أردش منحني الثقة بالنفس ودفعني للبحث دائمًا عن التميز

عبر الفنان علاء مرسي عن مدى سعادته بتكريمه من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، بدرع سميحة أيوب التقديري.

وتحدث مرسي خلال ندوة تكريمه الذي أدارها رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، عن بدايته من مدينة دسوق من محافظة كفر الشيخ، حيث تلقى تعليمه على يد مجموعة من الأساتذة العظماء، الذي أهدى لهم هذا التكريم ومنهم الفنان سعد أردش، الذي على الرغم من صعوبته إلا أنه منحه الثقة المطلقة بالنفس ودفعه نحو التميز المسرحي والبحث الدائم عنه.

وقال مرسي: "حضوري في هذا المهرجان كان فرصة لأدعو وزير الثقافة خلال حفل الافتتاح لدعم هذا المهرجان بشكل أكبر، والحقيقة أن لدي ارتباط خاص بشباب الأقاليم، حيث عدت إليهم مجددًا بمشروع كبير يهدف لتدريب هؤلاء الشباب الذين يملكون طاقات كبيرة تحتاج إلى التوجيه والتطوير".

واستكمل، "أشعر بالمسئولية تجاه الجميع ودعمهم ومساعدتهم، ولدي إيمان بأن دعم الشباب وتوجيههم هو المفتاح لصناعة جيل جديد من المبدعين"، متابعا "استثمارنا في هؤلاء الشباب يعني أن لدينا مستقبلا مشرقا مليئا بالمواهب والحماس، لأنهم من الممكن أن يساهموا في إحداث تغيير إيجابي في الحركة الثقافية والفنية في مصر".

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي والتي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة.