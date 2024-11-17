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ترامب يختار كريس رايت لشغل حقيبة وزارة الطاقة

د ب أ
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:17 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:17 ص

اختار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، كريس رايت، أحد المتبرعين للحملة الانتخابية والشخصية التنفيذية فى مجال الغاز الأحفوري، لشغل منصب وزير الطاقة.

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