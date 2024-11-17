إعلام عبري: أحد المشتبه في تورطهم بإطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن أحد المشتبه في تورطهم بإطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وأمس السبت، قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، إن قنبلتين ضوئيتين سقطتا داخل ساحة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا بوسط البلاد، متحدثة عن «حادث خطير».

وأكدت أجهزة الأمن أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا موجودين في المنزل عند وقوع الحادثة.

وكشف الأمن الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 3 مشتبه بهم في إطلاق القنابل الضوئية على منزل نتنياهو.

وأعرب العديد من السياسيين عن استيائهم من الحادث، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء يعد «تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء».