نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية مبادرة بداية

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شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها وحدة السكان، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية العمل بعنوان: "بداية جديدة في عيون أبناء الأقصر".

وشهدت الاحتفالية، عرضا لإنجازات وحدة السكان منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" في 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن، والتي ركزت على تأهيل الشباب والفتيات في مجال التحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر في كلمته، أن هذه الفاعلية تعكس حرص المحافظة على تمكين الشباب، وتوفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في العصر الحديث.

وكان نائب المحافظ، تفقد معرض أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش الاحتفالية.

وأشارت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، إلى أن الفاعلية تضمنت استعراض نتائج توصيات مؤتمر الشباب "بين الإحجام والإقدام" وملتقى توظيف الأقصر الذي استهدف تأهيل 1500 شاب وفتاة ببرامج تدريبية مكثفة.

وخلال الحفل، تم تسليم شهادات معتمدة في مجال التحول الرقمي والتأهيل الوظيفي للشباب الذين أتموا برامج التدريب.