وزير الدفاع الإيراني يزور سوريا

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وصل وزير الدفاع الايراني، العميد عزيز نصير زاده، اليوم السبت إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد أمني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني، سوف يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين، دون تقديم تفاصيل.