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وزير الدفاع الإيراني يزور سوريا

وزير الدفاع الايراني العميد عزيز نصير زاده
وزير الدفاع الايراني العميد عزيز نصير زاده
د ب أ
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:22 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 1:22 ص

وصل وزير الدفاع الايراني، العميد عزيز نصير زاده، اليوم السبت إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد أمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني، سوف يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين، دون تقديم تفاصيل.

 

 
 

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