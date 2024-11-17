نيويورك تايمز: نتائج هاريس هي الأسوأ للديمقراطيين منذ 20 عاما

قيمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أداء حملة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومرشح الحزب الديمقراطي بأنه الأسوأ منذ 20 عاما وبتكلفة قياسية.

وذكرت الصحيفة أن حملة هاريس بلغت تكلفتها 1.5 مليار دولار في 15 أسبوعا من الحملة الانتخابية، مسفرة عن أسوأ نتائج تصويت للحزب الديمقراطي منذ عقدين من الزمن، مما أثار العديد من التساؤلات لدى الديمقراطيين أنفسهم والمحللين.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه على الرغم من النفقة المالية الكبيرة، أصبحت كامالا هاريس أول مرشح ديمقراطي منذ 20 عاما يخسر الانتخابات والتصويت الوطني، وفشلت كذلك في التفوق في جميع الولايات الرئيسية، ووفقا لتقديرات الصحيفة فإن حملة هاريس كان لديها أموال أكثر من كافية للدعاية الانتخابية واسعة النطاق، على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الحفلات الموسيقية بمشاركة نجوم عالميين مثل ليدي جاجا وبيونسيه.

وبحسب المصدر فإن العديد من الديمقراطيين يشككون الآن فيما إذا كان الإنفاق المبالغ مبررا، كما انتقدوا توظيف عدد كبير من المستشارين ذوي الأجور المرتفعة، بالإضافة إلى الجدوى من إجراء مقابلة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عبر الإنترنت بتكلفة مليون دولار، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبالغ الهائلة التي أنفقت على حملة هاريس، لم تستطع إصلاح العيوب الهيكلية التي ورثتها من حملة رئيسها (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، حيث احتفظت بمستشاريه في الحملة مع إضافة مستشارين جدد إلى فريق عملها. ولقد اعترف أحد حلفاء هاريس المقربين منها للصحيفة بأنه "كان لديهم الكثير من الأموال لدرجة أنه كان من الصعب إدارتها بشكل فعال".

وتواجه إدارة حملة هاريس حاليا خطر الديون، رغم تصريحاتها حول خلو الحملة من التزامات مالية مستحقة في يوم الانتخابات، إلا أن الحزب الديمقراطي بدأ بالفعل في تخفيض عدد موظفيه الذين بلغ عددهم بحلول أكتوبر الماضي 680 شخصا، حسب "نيويورك تايمز".

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، ليصبح أول سياسي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع 4 أعوام، ومن المقرر أن يصوت مجمع الناخبين من الولايات للمرشحين في 17 ديسمبر القادم، وسيصادق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت في 6 يناير المقبل، بينما سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في 20 يناير 2025.