فلسطين: شهيدان في جريمتي إطلاق نار داخل أراضي الـ 48

استشهد علي اشير خطيب (23 عاما) من عبلين ورباح سليمان قراقرة (28 عاما) من مدينة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48، مساء اليوم السبت، جراء جريمتي إطلاق نار منفصلتين، فيما ارتكبت جرائم أخرى أسفرت عن إصابات متفاوتة بعدة بلدات.

وفي مدينة عكا، أصيب شخصان (40 و20 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وفي جسر الزرقاء، أصيب طفل وطفلة (5 و4 سنوات) بجروح وصفت بالطفيفة جراء انفجار قنبلة، وفي الطيرة، أصيب شخصان (47 و41 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء وقوع شجار بالمدينة.

وارتُكبت هذه الجرائم في وقت يشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظلّ تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة بما فيها الجريمة المنظّمة.

ومنذ مطلع العام، قُتل 203 مواطنين في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بينهم نساء وأطفال دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات. وسجّل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.