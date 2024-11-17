اقترب المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من الرحيل عن صفوف فريقه الهلال السعودي في الانتقالات الشتوية القادمة، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

ويمتد عقد نيمار مع الفريق السعودي حتى الصيف القادم، ولكن كثرة إصابات اللاعب مؤخرًا أثرت على مشاركاته مع الزعيم، حيث ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، وبعد عودته تعرض لإصابة عضلية ستبعده حتى يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن إدارة الهلال تسعى لفسخ عقد نيمار مع الفريق في يناير القادم، وعدم الانتظار حتى نهاية التعاقد في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فريق سانتوس البرازيلي الأقرب للظفر بخدمات نجم الهلال نيمار، في حال فسخ تعاقده في انتقالات الشتاء.