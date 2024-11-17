17 لوحة تشكيلية ترسم تجارب إبداعية جديدة في معرض فناني الجيل بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

نظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرضًا للفن التشكيلي والتصوير بقاعة حامد عويس بعنوان "فناني الجيل"، ويتضمن 17 لوحة تعكس تجارب إبداعية جديدة لـ 10 فنانين.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالإسكندرية، إن المعرض داعم لجيل جديد من شباب الفنانين التشكيليين، حيث يحرص المتحف على بناء جسور التواصل بين الفنانين الشباب وجمهور الفنون.

وأضاف قانوش أن مثل هذه المعارض تعد منصة إبداعية متميزة لدعم ورعاية الطاقات الفنية الشابة وتوفير بيئة خصبة تمكنهم من التعبير بحرية عن رؤاهم المتصلة بتجاربهم الإنسانية.

فيما أكد الدكتور أشرف الصويني، مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أن المعرض يتضمن عددًا من التجارب الإبداعية الشابة في مجال الرسم والتصوير وكشف عن أسماء جديدة في هذا المجال.

وأضاف الصويني أن المتحف يحتوي جميع المواهب ويوفر مساحة عرض لهم، مشاركًا بإيجابية في خطاهم نحو مستقبل فني مميز.

والفنون المشاركون هم: إسلام سيف المصر، أحمد النمر، آية إبراهيم، روماني صادق حنا، عادل الليثي، عمر محمد جمال الدين، محمد أحمد زيادة، محمود شعبان أحمد، مريم حسين عبد العظيم، نهال محمد صلاح.