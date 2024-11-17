رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يدعو لوقف الحرب في لبنان

قال رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل زيف، أنه يجب توقيع اتفاق ينهي الحرب في لبنان دون إصرار على بنوده.

وأضاف زيف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة : "لسوء الحظ لا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحاجة للخروج للجمهور وشرح إلى أين نحن ذاهبون بعد 14 شهرا من الحرب".

وانتقد المسئول الاستخباراتي الإسرائيلي استمرار قتل الجنود الإسرائيليين قائلا: "عدد الجرحى الذين يفقدهم الجيش الإسرائيلي كل شهر في القتال مثير للقلق".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وما يزيد على 10 آلاف مفقود وتواصل إسرائيل غاراتها اليومية على لبنان وتوغلها البري في جنوبه، في حين يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.

واستتشهد صباح اليوم 50 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال القطاع، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إتمام ما سماه موجة رابعة من الغارات على العاصمة اللبنانية بيروت.