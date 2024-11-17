بايدن ونظيره الصيني يبحثان للمرة الأولى استخدامات الذكاء الاصطناعي عسكريا

- بيان للبيت الأبيض: بايدن وشي اتفقا على ضرورة استخدام السلاح النووي بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي

التقى مساء أمس السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، في آخر لقاء لبايدن قبل تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في يناير المقبل، إذ تم الاتفاق على ضرورة اقتصار اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي- حسب تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس "أكد الزعيمان ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية".

وأكد البيان: "الزعيمان أكدا أيضا على الحاجة إلى التفكير مليا في المخاطر المحتملة وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة تتسم بالحكمة والمسئولية".

وتناولت مباحثات الرئيسين الأمريكي والصيني للمرة الأولى ملفات تتعلق بالذكاء الاصطناعي ودوره العسكري، إذ تزداد المخاوف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً بما قد يتسبب فيه من التزيف والتضليل المعلومات.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تصريحات الرئيس الصيني خلال لقاءه بايدن والذي أكد فيها أن "بكين ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس في العلاقات مع واشنطن، ويجب على البلدين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح للتفاهم وتحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".

وأكد الرئيس الصيني أن "رغبة الصين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير مع الانتخابات الأمريكية، فيما أكد بايدن في هذا السياق أن: "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع".

ويأتي اللقاء بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قبل شهرين من تولي ترامب منصبه في يناير المقبل، وسط مخاوف من حروب تجارية جديدة واضطرابات دبلوماسية.