الناتو: الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا تروع المدنيين

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وجهت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) انتقادات حادة للهجمات الواسعة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مؤكدة أن الحلف سيواصل دعم كييف.

وقالت المتحدثة إن "حلف شمال الأطلسي يدين بشدة الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل وترويع مدنيين واستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة".

وأضافت المتحدثة "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا، ويواصل الحلفاء تقديم مساهمات غير مسبوقة لأنظمتها الدفاعية."

وأشارت المتحدثة إلى أن حلف شمال الأطلسي، في رده على الحرب، عزز دفاعاته الجوية والصاروخية، مضيفة بأن الحلف سيواصل تقييم وضعه والدفاع عن جميع أعضائه.