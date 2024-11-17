يبذل رجال البحث الجنائي بمركز ملوي في محافظة المنيا، جهودهم لضبط متهم قتل طفل 15 سنة، مقيم بإحدى قرى المركز، رميا بالرصاص؛ ردا على قيام الطفل بإلقاء حجر على السيارة أثناء سيرها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمقتل طالب عمره 15 سنة، مقيم بقرية قلبا التابعة لمركز ملوي، برصاصة طائشة أطلقت من سلاح ناري.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث وقع عندما ألقى الطالب حجرا على سيارة مارة؛ مما دفع سائق السيارة إلى إطلاق النار عليه بشكل عشوائي أصيب على إثرها الطالب "س - هـ" 15 سنة، بجروح بالغة أودت بحياته في الحال.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، حيث أكد الطبيب الشرعي وفاته نتيجة إصابته بطلق ناري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث وبدأت في إجراء التحقيقات اللازمة؛ لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجاني.

وتم تشكيل فريق تحقيق متخصص للكشف عن جوانب هذه الجريمة، ومن جانبها تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، غضبا كبيرا، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الجاني وإعدامه، وقاموا بتفعيل هاشتاج "حق سيد لازم يرجع".