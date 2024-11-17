غانا: مخاوف من استهداف المتطرفون والجهاديون انتخابات ديسمبر

- صحف غانية: جماعات متطرفة تجند شباب لإفساد الانتخابات .. وتمويل أوروبي لمواجهة برامج التجنييد

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في غانا، تزداد المخاوف من محاولات الجماعات المتطرفة والجهادية التورط من أعمال عنف وإثارة الشغب، حيث حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات من رصد محاولات من الجماعات الإسلامية لتجنييد الشباب من أجل إشراكهم في أعمال قد تفسد الانتخابات العامة لعام 2024.

وقالت صحيفة "غينيان تايمز" اليومية الصادرة في غانا: "تجنيد الشباب يتم في المجتمعات الحدودية في غانا عبر مجموعات من الجماعات الإسلامية".



وتستهدف منظمات أوروبية العمل مع منظمات المجتمع المدني في غانا المعنية بتوعية الشباب وحماية الحياة السياسية تبنى مشروعات لمنع ومكافحة التطرف العنيف، في محاولة لتجنب العواقب السلبية المترتبة على الانخراط في الجماعات المتطرفة العنيفة وأعمال البلطجة المرتبطة بها.

وقالت مديرة منطقة تالينسي التابعة للجنة الوطنية للتعليم المدني، دوركاس عطية، في تصريحات أمس أن " من الضروري إدراك التهديد الكبير الذي يشكله التطرف العنيف، وأن البلاد سوف تسير على أرض خطيرة إذا تم إغراء الشباب برعاية أنشطة الجهاديين".

وأشارت تالينسي إلى أن لاتحاد الأوروبي يمول عدد من البرامج في المجتمعات على الحدود لإشراك الشباب في العملية الانتخابية والاحالة دون انتشار حملات التطرف أو ترك المجال لممارسة الجماعات الاسلامية ضغوط من أي حزب أو فصيل سياسي لإثارة المشاكل.