الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نوة "المكنسة" هي ظاهرة جوية ترتبط بجدول النوات الذي ابتكره الصيادون قديمًا اعتمادًا على الخبرات المحلية، ومع ذلك، تعتمد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على التوزيعات الجوية وضغوط الجو للتنبؤ بالحالة الجوية بدقة أكبر.

وأوضحت أن النوات ليست دائمًا مرتبطة بتساقط الأمطار، وأن كميات الأمطار قد تختلف من نوة لأخرى.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت العاشرة»، الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله على قناة الشمس 2، أن النوة الحالية ستبدأ بالتأثير على محافظة مطروح يوم السبت بأمطار متوسطة، وستمتد إلى الإسكندرية يومي الأحد والاثنين.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تتساقط الأمطار على معظم السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مما يجعل الأجواء أقرب إلى الشتوية.

ونصحت منار المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة في المناطق الداخلية، مما قد يؤثر على الرؤية.

كما توقعت انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى ما بين 15 و16 درجة مئوية ليلًا، بينما تصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 16 درجة مئوية. أما درجات الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، فمن المتوقع أن تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

واختتمت منار حديثها بالتأكيد على أهمية توخي الحذر من التغيرات الجوية المفاجئة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيبدأ رسميًا في ديسمبر، حيث قد تنخفض درجات الحرارة تحت 20 درجة مئوية في بعض الأيام.