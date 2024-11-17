توقيف 3 مشتبه بهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين أمام منزل نتنياهو

أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الإسرائيليان، الأحد، في بيان توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين مساء السبت أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودا فيه.

وقال البيان: «خلال الليل، أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث» الذي وقع في قيسارية، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.

ولم يتم كشف أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر البيان أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما.

والسبت، جاء في بيان للشرطة والشين بيت أن «قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء»، موضحا أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذه الحادثة الخطيرة.

ولم يحدَّد مصدر القنبلتين.