

رصدت وكالة الأناضول خط نفايات غير قانوني بالقرب من نهر تشيرويل في مقاطعة أوكسفوردشير في بريطانيا، ما أثار مخاوف بشأن احتمالات التلوث وتأثيره على البيئة المحيطة.

وأظهرت لقطات جوية التقطت، الأحد، وجود نفايات تمتد لمسافة 150 مترا، جرى التخلص منها بصورة غير قانونية بين النهر والطريق السريع (A34) قرب منطقة كيدلينجتون في مقاطعة أوكسفوردشير شمال غرب لندن.

وتُعد ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات من المشكلات المستمرة في بعض مناطق بريطانيا، حيث يجري التخلص من كميات كبيرة من النفايات في مناطق نائية وقرب الأنهار.

وتعمل المجالس المحلية والوكالات البيئية بشكل متواصل على مراقبة المناطق المتضررة وتنسيق جهود التنظيف وتطبيق الإجراءات القانونية.