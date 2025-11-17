قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن انتخابات النواب 2025، صيغ بطريقة قانونية منضبطة ومتميزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الرئيس طالب بالتدقيق وإعلاء الشفافية، مؤكدًا ثقة الجميع في الرئيس السيسي، وأنه سيعطي كل ذي حق حقه.

وأوضح أن «البيان في مجمله رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية، وانتصار الرئيس السيسي للأصوات التي طالبته بالتدخل»، قائلًا إنه صدر في توقيت مناسب، قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى بيوم.

وأكمل: «ننتظر غدًا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعلم أن القرارات تهدف إلى إقرار الحق، وأن يكون النائب معبرًا بصورة حقيقية عن الناس».

وشدد على أنه «لا يجب أن يكون هناك انطباع غير جيد عن البرلمان الذي يمثل الناس»، مختتمًا: «للأسف هذا الانطباع موجود، ولذلك نحتاج الشفافية وإعلان الأرقام».

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».