«جولدمان ساكس» الأمريكي يعتزم استثمار 750 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، مساء أمس الاثنين، اعتزامه استثمار 750 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة للمساهمة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن هذا المبلغ الذي يستهدف الوصول إليه بحلول عام 2030 سيركز على أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات الاستشارية في 9 مجالات تتعلق بالتحولات المناخية والنمو الشامل للأشخاص المحرومين.

وتتضمن خطة البنك تمويل الجهود المبذولة في مجال الطاقة النظيفة ووسائل النقل المستدام وتوفير فرص التعليم بتكلفة محتملة، وإنتاج الغذاء.

وكتب ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، مقالا في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال فيه: "هناك ليس فقط حاجة ملحة للتحرك ولكن أيضا فرص استثمار وعمل قوية للغاية".

وأضاف: "التركيز على هذه الأهداف المحددة يعطي البنك مجموعة من المقاييس التي تتيح لنا المتابعة بمرور الوقت سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة لنا. ومن هذه المقاييس كمية الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المشروع وعدد الأشخاص الذين يخدمهم".

وقال سولومون إنه يتعين على المؤسسات المالية دعم هذا التغيير، وإنه لم يعد في مقدور الشركات التعامل مع المبادرات ذات الصلة بالمناخ باعتبارها "موضوعا هامشيا".