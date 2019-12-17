 نجم الهلال: لا نستحق الخسارة أمام فلامنجو - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

نجم الهلال: لا نستحق الخسارة أمام فلامنجو

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:46 م

أكد سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام فلامنجو البرازيلي 1 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية .

ويلعب الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري المكسيكي غدا الأربعاء.

وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة إن فريقه لا يستحق الخسارة بهذه الطريقة، بالنظر إلي المستوى الجيد الذي قدمه على مدار الشوطين، والتركيز العالي الذي خاض به اللقاء .

وأضاف اللاعب السعودي :"هذه هي كرة القدم، وخسارة اليوم غير مستحقة على الإطلاق، لكن بعض التفاصيل البسيطة هي التي حسمت المواجهة ".

وتابع :"طموحنا كان الوصول إلى المباراة النهائية ،وقدمنا مستوى عاليا جدا، لكن عدم التركيز في بعض اللحظات أضاع علينا الخروج فائزين، وسنلعب علي المركزين الثالث والرابع وسنحاول إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك