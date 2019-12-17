نجم الهلال: لا نستحق الخسارة أمام فلامنجو

أكد سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام فلامنجو البرازيلي 1 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية .

ويلعب الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري المكسيكي غدا الأربعاء.

وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة إن فريقه لا يستحق الخسارة بهذه الطريقة، بالنظر إلي المستوى الجيد الذي قدمه على مدار الشوطين، والتركيز العالي الذي خاض به اللقاء .

وأضاف اللاعب السعودي :"هذه هي كرة القدم، وخسارة اليوم غير مستحقة على الإطلاق، لكن بعض التفاصيل البسيطة هي التي حسمت المواجهة ".

وتابع :"طموحنا كان الوصول إلى المباراة النهائية ،وقدمنا مستوى عاليا جدا، لكن عدم التركيز في بعض اللحظات أضاع علينا الخروج فائزين، وسنلعب علي المركزين الثالث والرابع وسنحاول إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة".