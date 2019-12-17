جنوب السودان: سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة بنهاية فبراير 2020

أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أنه تم التوصل لاتفاق مع زعيم المتمردين السابق، رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة وذلك بحلول نهاية شهر فبراير عام 2020.

وذكرت الرئاسة في جنوب لسودان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - أن كير ومشار (الذي يتزعم المعارضة حاليا)، اجتمعا خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة (جوبا) لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل 21 نوفمبر الماضي وهو التاريخ الذي سبق تحديده كموعد نهائي.

وكانت هناك مخاوف دولية من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات حيث أرجأ الزعيمان الشهر الماضي تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي.

يذكر أن الحرب الأهلية اندلعت في الدولة المنتجة للنفط عام 2013، بعد أقل من عامين على استقلالها عن السودان بعد عقود من الحرب، وأودت الحرب بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وشردت الملايين.