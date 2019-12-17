 بعد عقدين في السلطة رئيس رواندا يفكر في عدم الترشح لفترة رابعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

بعد عقدين في السلطة رئيس رواندا يفكر في عدم الترشح لفترة رابعة

بول كاجامي
بول كاجامي
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 9:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 9:23 م

يدرس رئيس رواندا بول كاجامي عدم الترشح لفترة رئاسية رابعة بعد انتهاء مدته الحالية في عام 2024 بعد أن يكون قد استمر في السلطة لأكثر من عقدين.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن زعيم المتمردين السابق والذي ساعد في انحاء التطهير العرقي في روندا عام 1994 والذي أسفر عن مقتل حوالي 800 ألف شخص،كان قد تولى رئاسة البلاد منذ عام 2000. وفاز في انتخابات عام 2017 بعد استفتاء مدد ولاية الرئاسة لفترتين مدة الواحدة سبع سنوات.

وردا على سؤال في منتدى الدوحة حول سعيه للحصول على مدة رئاسية جديدة قال كاجامي"على الأرجح لا"، "أريد الحصول على فترة لالتقاط الأنفاس، لكن بالنظر إلى كيف تسير الأمور وكيف كانت في الماضي، فقد قررت أن ما يهمني شخصيا هو أن ذلك لن يحدث المرة القادمة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك