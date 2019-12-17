محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق للولايات المتحدة

رفضت محكمة إسبانية تسليم وزير تنمية الطاقة الكهربائية الفنزويلي السابق خافيير ألفارادو أوتشوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال مرتبطة بشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا).

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المحكمة ذكرها أنها رفضت تسليم الوزير الفنزويلي لأنه يحمل جنسية إسبانية ويجري التحقيق معه داخل إسبانيا في تهم مماثلة.

وأضافت المحكمة أن الوثائق الأمريكية تشير إلى أن ألفارادو وبعض مدراء شركة (بدفسا) شكلوا جزءا من مجموعة إجرامية - مقرها في الولايات المتحدة - حيث قاموا بتجميع رشاوى من موردين بما يقارب الـ50 مليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2011 و2013.. ويُعتقد أنه جرى غسل هذه الأموال في الولايات المتحدة ودول أخرى، من بينها إسبانيا.

وكان ألفارادو يعمل مديرا لشركة تابعة لـ(بدفسا) في ذلك الوقت، وتجري السلطات في إمارة أندورا والبرتغال تحقيقات أيضا في هذا الشأن.

وتم القبض على ألفارادو في /مايو/ الماضي بالقرب من منزله في العاصمة الإسبانية مدريد.