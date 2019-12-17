مقتل قائد في الدفاع الوطني السوري بجنوب دمشق

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قتل قائد في الدفاع الوطني السوري الموالي للقوات الحكومية السورية جراء انفجار سيارة مفخخة مساء الاثنين جنوب العاصمة دمشق.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " قتل أحمد إسماعيل قائد قوات الدفاع الوطني في منطقة الدحاديل جنوب العاصمة دمشق في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في منطقة نهر عيشة جنوب دمشق".

وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية قال إن "عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت بسيارة مدنية في منطقة نهر عيشة ما تسبب بإصابة السائق".

ويعتبر الدفاع الوطني أبرز القوات الموالية للجيش السوري وأسس مطلع عام 2012 ويضم عشرات آلاف من المتطوعين من أغلب المحافظات السورية وقاتلوا الى جانب الجيش السوري .

وشهدت دمشق خلال العام الحالي انفجار عدة سيارات حكومية من خلال زرع عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن بعد .