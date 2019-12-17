أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيصل يوم الجمعة المقبلة إلى البلاد في زيارة تستغرق يومين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع روحاني الجمعة المقبلة".

وكانت مصادر دبلوماسية يابانية فد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لاستقبال روحاني، وإذا تحقق ذلك سيكون روحاني أول رئيس إيراني يزور اليابان منذ ما يقرب من عقدين.. فيما كان شينزو آبي "حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" قد زار إيران يونيو الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يفعل ذلك منذ عام 1978، على أمل أن يتمكن من التوسط في الحوار بين طهران وواشنطن.

وحثت واشنطن، طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين آبي وروحاني.. بينما تسعي إيران لكسر الجمود بشأن الصفقة النووية مع القوى العالمية.