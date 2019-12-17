إيران تنفي تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن الوفيات بين المتظاهرين

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نفت إيران بشكل قاطع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن عدد حالات الوفاة بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي وقعت الشهر الماضي.

وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء "هذه الأعداد مجرد مزاعم لا أساس لها".

وأضاف المتحدث أن السلطة القضائية ترى هذه الأعداد مجرد "دعاية" ضد إيران، ووفقا لوكالة "اسنا" الإيرانية.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها منظمة العفو الدولية هي مقتل 304 أشخاص خلال الاحتجاجات فضلا عن إصابة المئات.

وكان إسماعيلي قد نفى في وقت سابق تقريرا سابقا من المنظمة صدر في 2 ديسمبر وأشار إلى أن عدد القتلى يبلغ 208 أشخاص.

وأكدت إيران أكثر من مرة أن عدد الضحايا المنشور خارج البلاد "غير صحيح على الإطلاق".

إلا أن الحكومة الإيرانية وكذلك السلطة القضائية لم تقدم حتى الآن معلومات عن عدد الضحايا.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، اندلعت احتجاجات في مختلف أنحاء إيران بسبب رفع أسعار الوقود واستخدمت قوات الأمن القوة لقمع الاحتجاجات.