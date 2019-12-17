باسم مرسي: القادم أفضل مع الإنتاج الحربي

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراته الماضية أمام سموحة السكندري، مشيرًا إلى أنه يقترب من استعادة مستواه مرة أخرى بعد الابتعاد لفترة طويلة عن التهديف والمشاركة بشكل أساسي.

وقال مرسي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت": كنا قادرون على حسم الفوز في الشوط الأول أمام طنطا في مباراة الأمس، كان هناك أكثر من فرصة لأحراز هدف لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأعرب مهاجم الزمالك السابق، عن سعادته بالاستمرار في التشكيل الأساسي لفريق الإنتاج الحربي، خلال المباريات الأخيرة في الدوري.

وتابع: "القادم أفضل، نركز دائما حتى آخر دقيقة، أشكر زملائي والجهاز الفني، أدائي سوف يتحسن مع المشاركة لأنني بعيد منذ فترة".