 باسم مرسي: القادم أفضل مع الإنتاج الحربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

باسم مرسي: القادم أفضل مع الإنتاج الحربي

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 1:07 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 1:07 ص

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراته الماضية أمام سموحة السكندري، مشيرًا إلى أنه يقترب من استعادة مستواه مرة أخرى بعد الابتعاد لفترة طويلة عن التهديف والمشاركة بشكل أساسي.

وقال مرسي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت": كنا قادرون على حسم الفوز في الشوط الأول أمام طنطا في مباراة الأمس، كان هناك أكثر من فرصة لأحراز هدف لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأعرب مهاجم الزمالك السابق، عن سعادته بالاستمرار في التشكيل الأساسي لفريق الإنتاج الحربي، خلال المباريات الأخيرة في الدوري.

وتابع: "القادم أفضل، نركز دائما حتى آخر دقيقة، أشكر زملائي والجهاز الفني، أدائي سوف يتحسن مع المشاركة لأنني بعيد منذ فترة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك