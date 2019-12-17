رئيس جامعة الأزهر: نهتم بالقارة الأفريقية في إطار توجه مصر الحالي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اهتمام الأزهر البالغ بدول القارة الأفريقية، اتساقا مع توجه مصر الحالي الذي يستهدف تعزيز العلاقات وتعميقها مع أفريقيا.

وقال المحرصاوي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن الأزهر الشريف تربطه علاقات متينة مع دول القارة الأفريقية تمتد لأكثر من ألف عام، لافتا إلى أنه أحد أهم القوى الناعمة لمصر ويؤدي رسالته الدعوية والعلمية في أنحاء العالم خاصة أفريقيا لما لها من علاقات وجذور تاريخية بمصر.

وأضاف المحرصاوي أنه في إطار ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل، والدعوة للسلام والمحبة والتعايش المشترك، في أفريقيا، استقبل الأزهر نحو 33 ألف طالب من مختلف دول العالم منهم نحو 6 آلاف طالب يدرسون بموجب منح الأزهر الشريف، بالمعاهد الأزهرية المختلفة وجامعة الأزهر ومرحلة الدراسات العليا، مشيرا إلى تركيز هؤلاء الطلاب على الدراسة بالكليات الشرعية وهي كلية العلوم الإسلامية، والدعوة، والشريعة، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية.

وأوضح أنه في إطار تعزيز التواصل مع الشعوب والدول الأفريقية، تم إيفاد مبعوثين وقوافل دعوية إلى تلك الدول، لتقديم كل سبل الدعم لشعوب القارة السمراء، من خلال إضافة رصيد عظيم لها في كافة المجالات الدينية والعلمية ، وعلى رأسها التعريف بصحيح الدين الإسلامي الوسطي، ونشر اللغة العربية، وإحلال السلام والتسامح والتعايش.

وأكد رئيس الجامعة أن الأزهر يحمل خبرات مئات السنين التي لا تتوفر لغيره من المؤسسات، مما يجعله الأكثر قدرة على تقديم التأهيل العلمي والدعوي في أفريقيا.

وقال المحرصاوي إنه تم افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر في 12 مارس من العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بهدف توحيد نظام التعليم بالقارة حتى يتم الاعتراف به في أية دولة تابعة للمقر ، مشيرا إلى أن مقر الجامعات الإفريقية بإقليم شمال إفريقيا، يضم 6 دول (مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا).

وأضاف أنه تم تنظيم العديد من ورش العمل بين الجامعة ومقر اتحاد الجامعات الأفريقية لتنمية مهارات الطلاب ومعارف جودة التعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أنه في إطار اهتمام الأزهر بدول القارة، تم تنظيم 22 حدثا، بمشاركة 42 دولة إفريقية وغير إفريقية، وبمشاركة 5132 من مختلف الدول، منهم 1282 طالبًا من مختلف الدول الإفريقية، بالتعاون مع 280 مؤسسة، ورعاية 18 جهة.

وأوضح أن الفعاليات تنوعت بين تنظيم العديد من ورش العمل حول الشفافية والتعاون الدولي، وتدريب مدربي ريادة الأعمال، والتدريب على مهارات استخدام البرمجيات الإلكترونية، ودورات ثقافية، وعدد من الندوات أبرزها، منتدى الشباب الإفريقي للبحث العلمي والابتكار ، ومنتدى إفريقيا تتحدث عن التعليم، فضلا عن تنظيم بعض الأنشطة الرياضية، منها الأوليمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية، والماراثون الرياضي "طلاب نحو السلام".