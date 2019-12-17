3 أهداف تفصل عبدالله السعيد عن الانضمام لأساطير نادي المائة

بات عبدالله السعيد، متوسط ميدان بيراميدز، على بعد 3 أهداف من دخول نادي المائة، وذلك بعدما سجل هدفين في مرمى الجونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وبهذين الهدفين وصل السعيد إلى هدفه رقم 97 في الدوري العام، خلال 337 مباراة لعبها في تاريخه بالمسابقة.

السعيد سجل مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة، ومع الإسماعيلي 34 هدفًا في 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 13 هدفًا في 13 مباراة.

ويتصدر السعيد قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد7 أهداف، ليتفوق على رمضان صبحي لاعب الأهلي، برصيد 5 أهداف.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، يأتي خلفه حسام حسن الذي سجل 168 هدفًا.

واقترب السعيد من العديد من نجوم الكرة المصرية، الذين تخطوا حاجز المائة هدف وهم، محمود الخطيب، محمد أبو تريكة، حسام حسن، حسن الشذلي، جمال عبد الحميد، أحمد الكاس، الضزوي.