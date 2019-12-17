السيسي لقادة العالم: اجعلوا الشباب سباقين لا تابعين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة إلى رؤساء العالم، قائلًا: «استمعوا إلى شبابكم شاركوهم الأفكار والأحلام، حلقوا في سمائهم العالية، واجعلوهم سباقين لا تابعين».

وأضاف «السيسي»، ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء اليوم الثلاثاء، «لا تتركوهم فريسة لمن يستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية»، مشيرًا إلى ضرورة منح الشباب الدعم والحرية وفتح أبواب الثقة أمامهم.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.