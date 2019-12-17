تجدد المظاهرات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند

خرجت اليوم الثلاثاء احتجاجات جديدة في أنحاء الهند ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، حيث نظمت أحزاب سياسية معارضة مسيرات في العديد من مدن البلاد.

ويسهّل "قانون تعديل المواطنة" الذي تم التصديق عليه الأسبوع الماضي، على المهاجرين غير الشرعيين، دون المسلمين، من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، وهى بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.

ويقول منتقدون إن القانون الجديد ينتهك الدستور العلماني الهندي باستخدام الدين كأساس قانوني لمنح الجنسية، وأنه محاولة من جانب حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي لتهميش المسلمين.

وشهد اليوم الثلاثاء اندلاع أعمال عنف جديدة في منطقتي جعفر آباد وسيلامبوري بشرق دلهي، حيث قام مجموعة من المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة.

وقال متحدث باسم شرطة دلهي إن "الوضع تحت السيطرة؛ وقد ساعدنا قادة المجتمع المحلي في تهدئة المتظاهرين الذين قام بعضهم بإلقاء الحجارة وألحقوا أضرارا ببعض الحافلات".

وقد تم تطويق الطرق المؤدية إلى المنطقة، وقالت شركة مترو دلهي للسكك الحديدية إنها أغلقت أربع محطات مترو.

وتظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة كالكتا بشرق الهند، وتشيناي بجنوب البلاد، للمطالبة بالعدول عن القانون المثير للجدل.

وكما تم انتقاد الشرطة لاستخدامها ما تم وصفه بالـ "العنف المفرط" أثناء تعاملها مع مسيرة احتجاجية نظمها طلاب جامعة إسلامية في العاصمة أمس الاول الأحد.

وقالت الشرطة إنها كانت تحاول قمع احتجاجات عنيفة جرى خلالها إضرام النيران في المركبات والشرق بالحجارة.

وأدى قانون المواطنة إلى سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء الهند خلال الأسبوع الماضي، شملت الولايات الشمالية الشرقية المتاخمة للحدود مع بنجلاديش، حيث تخشى المجتمعات القبلية العرقية تدفق المهاجرين عبر الحدود.