السيسي يعلن تدشين حملة 100 كلمة حول السلام في ختام منتدى شباب العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تدشين حملة 100 كلمة حول السلام بغرض تدعيم قيم السلام على مستوى العالم.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كلف إدارة المنتدى بالعمل على إطلاق مبادرة شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط، وبحث إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالم والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.