 السيسي يعلن تدشين حملة 100 كلمة حول السلام في ختام منتدى شباب العالم - بوابة الشروق
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السيسي يعلن تدشين حملة 100 كلمة حول السلام في ختام منتدى شباب العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 8:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 8:28 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تدشين حملة 100 كلمة حول السلام بغرض تدعيم قيم السلام على مستوى العالم.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كلف إدارة المنتدى بالعمل على إطلاق مبادرة شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط، وبحث إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالم والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.


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