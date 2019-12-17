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روسيا تطور أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:33 ص

صرح المدير العام لشركة "أورالترانسماش" الروسية دميتري سيميزوروف بأنه سيتم الانتهاء من تطوير أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه يتم اختبار هذا المدفع "بنجاح" في ميدان التدريب.

وقال سيميزوروف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" للأنباء اليوم الثلاثاء - "إن هذا المدفع يسمى (مالكا)، ونحن سنكمل عملية صيانة كبيرة مع إحدث تطوير عميق للمدفع مع نهاية شهر ديسمبر الجاري".

وأضاف "لقد جرى استبدال بعض المكونات وتركيب أجهزة جديدة على المدف"، موضحا أن شركته ستقوم بإعداد الإنتاج التسلسلي لأنظمة المدفعية هذه في العام المقبل.

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