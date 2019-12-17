وزير الاتصال الجزائري: العالم الإسلامي يواجه عقبات في المجال الثقافي

قال حسن رابحي وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية ، وزير الثقافة بالنيابة، إن العالم الإسلامي يواجه عدة عقبات في المجال الثقافي.

وأضاف رابحي في كلمته بالمؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة المنعقد بتونس إن "تماشي ثقافتنا مع العولمة تشكل تحديا علينا أن نغالبه".

وتابع رابحي ، أن العالم الإسلامي اليوم يواجه عقبات عدة في المجال الثقافي جراء العولمة الجارفة التي أضحت تهدّد أمننا القومي بسبب ضعف قدراتنا في إيجاد صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية وأيضا في ظل ضعف الوعي بدور الثقافة في كثير من بلداننا في قدرتها على خلق الثروة وفي نهضة مجتمعاتنا ".

وشدّد رابحي على ضرورة منح الثقافة المكانة المستحقة لها في سياساتنا التنموية وجعلها حق من حقوق المواطن ودسترتها بالإضافة إلى تحفيز الإستثمار في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية للثقافة.

وأضاف رابحي، ان تعزيز مكانة الثقافة في مجتمعاتنا والنهوض بها هو تعزيز للحمة التي تجمعنا كدول إسلامية وتأكيدا على دورها في تعميق التماسك المجتمعي في دول العالم الإسلامي لاسيما إذا انتهج خيار التعاون والتكامل بيننا.

وأكد رابحي، أنه يستحيل تصور أية تنمية مستدامة لا يكون الإنسان غايتها ووسيلتها فإنه يتعين الرفع من قدرات التكوين ، موضحا أن الجزائر تعكف على دسترة حق المواطن في الثقافة وتكريس حرية الإبداع وترقية التكوين في المهن الثقافية.

ولفت الوزير إلى ضرورة فتح المجال واسعا أمام ذوي المواهب، و تمكين أهل الإبداع والفكر والفن من الوسائل الضرورية لتنمية عبقرية أبنائنا ومواهبهم.