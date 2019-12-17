نقيب زراعيين الوادى الجديد: نوفر 1000 فدان للأعضاء بمركزى الخارجة والداخلة

أكد المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، أن النقابة الفرعية تسعى لتلبية مطالب الأعضاء ومقترحاتهم لتنمية موارد النقابة الفرعية، والسعي لتقديم أفضل خدمات لهم، حيث تم الحصول على العديد من الخدمات للزراعيين بالوادي الجديد، أبرزها تخصيص 1000 فدان بنظام حق الانتفاع للأعضاء بواقع 500 فدان بمركز الخارجة و500 فدان بالداخلة، بواقع فدانين لكل عضو يتقدم بطلب للحصول على الأرض وسداد الرسوم المستحقة «25 ألف جنيه» للفدان للبدء في حفر البئر، وتوصيل شبكات الري المطور والزراعة والاستصلاح.

وأضاف «خليفة» فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «النقابة تسعى دومًا إلى تنمية الموارد، وتم إصدار قرار بصرف معاشات الزراعيين من خلال موارد النقابة الفرعية، بالإضافة إلى استمرار الصرف حتى شهر مايو 2018، بخلاف النقابات الفرعية بالمحافظات لم يصرفوا منذ عام 2015 ، فضلًا عن تقدم 1211 عضوًا من النقابة لجمعية إسكان الزراعيين للحصول على قطع أرض للبناء، بالإضافة إلى اشتراك الأعضاء في جمعية إسكان الزراعيين بالقاهرة، والسعي للحصول على وحدات سكنية أو أراض للبناء».

وأشار إلى استخراج تراخيص لبناء محلات تجارية بسور النقابة الفرعية، وذلك لتنمية موارد النقابة الفرعية وتشمل 3 أدوار دون التأثير على أنشطة النقابة لأن الموقع غير مستغل، وسيحقق عوائد مادية مرتفعة، الأمر الذي سيوفر الموارد المالية من أجل تفعيل الأنشطة الاجتماعية والرحلات وصرف المعاشات.