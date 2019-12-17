الخارجية الأمريكية: أحداث أرمينيا جرائم وحشية وليست إبادة جماعية

تبرأت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء من قرار الكونجرس بشأن أرمينيا، وهو القرار الذي انتقدته أنقرة بشكل حاد.

قالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، اليوم الثلاثاء في واشنطن: "لم يتغير موقف الحكومة"، مضيفة: "تنعكس آراؤنا في الرد القاطع للرئيس في أبريل الماضي، بشأن هذه القضية".

وكان البيت الأبيض قد ندد في أبريل الماضي بالأحداث في أرمينيا واصفا إياها بأنها "إحدى أسوأ الجرائم الوحشية الجماعية في القرن العشرين" ولكن الرئيس دونالد ترامب ، مثله فى ذلك مثل الحكومات السابقة ، تجنب وصف الأحداث بمصطلح "الإبادة الجماعية" .

ولكن الكونجرس الأمريكي اعتبر في قرار له مؤخرا المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن في الإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى إبادة جماعية ، وهو ما أثار حفيظة تركيا.

ويتحدث المؤرخون عن مئات الآلاف إلى 1.5مليون ضحية لهذه الملاحقات.

وتعترف تركيا بصفتها الوريث الشرعي للإمبراطورية العثمانية بمقتل 300 ألف إلى 500 أرميني أثناء الحرب العالمية الأولى، وتعتذر عن هذه المذابح، لكنها ترفض تصنيف الأحداث على أنها إبادة جماعية .

حاول البيت الأبيض مرارا إثناء مجلس الشيوخ عن المضي قدما في اعتماد القرار، وسط تصاعد حدة العلاقات بين أمريكا وتركيا، بسبب توغل تركيا لمناطق في شمال سورية وشنها هجمات على قوات كردية متحالفة مع الولايات المتحدة، وحصول أنقرة على أسلحة متقدمة من روسيا.

يشار إلى أن أكثر من عشر من دول العالم اعتبرت الأحداث مثار الجدل إبادة للأرمن، وسط صيحات الاستهجان من قبل تركيا.