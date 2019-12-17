

أكد مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنه طالب خلال مفاوضات مع دمشق بالحفاظ على خصوصية قسد في "جيش سوريا المستقبل".

وكشف في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء، أن قسد تضم 110 آلاف مقاتل وعنصر في الأمن الداخلي.

وسئل عن مستقبل "الإدارة الذاتية"، الكردية التي تتولى إدارة الأمور في مناطق سيطرة قسد في شمال سورية، فأجاب أن المفاوضات مع دمشق "تتطلب وقتا أكثر وحوارا أطول"، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "المنطقة تحتاج إدارة ذات طابع سياسي".

وحول الانطباع لدى الأكراد بعد عدول الولايات المتحدة عن الانسحاب الكامل من شمال سورية، قال :"الانسحاب الأمريكي المفاجئ خلق نوعا من خيبة الأمل ونوعا من عدم الثقة بالوعود (الأمريكية) التي تم إعطاؤها سابقا. نعرف أن التراجع عن قرار الانسحاب كان نتيجة الضغط من الرأي العام الأمريكي والكونجرس وجهات أخرى والأصدقاء الآخرين في قوات التحالف الدولي ضد داعش. وهذا جعلنا نشعر بنوع من التفاؤل بوجود أصدقاء".

وحول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي، قال :"سابقا لم يكن هناك أي جدول زمني، والآن ليس هناك جدول زمني. هناك أهداف محددة، وهي القضاء نهائيا على داعش والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدد اتهامه لتركيا ليس فقط بالتغيير الديموغرافي في شمال سوريا وإنما أيضا بالتطهير العرقي. وقال: "تركيا هدفها القضاء على الشعب الكردي. وتقوم حاليا بعمليات تغيير ديموغرافي وهدفها الأساسي التطهير العرقي".