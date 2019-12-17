ارتفاع قتلى قصف جوي وصاروخي للقوات السورية على إدلب إلى 15 شخصا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بارتفاع قتلى قصف جوي وصاروخي للقوات السورية على محافظة إدلب إلى 15.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القصف أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.

واضاف أن من بين القتلى ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وكان المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له قد أفاد في بيان صحفي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بمقتل 11شخصا.

ولفت المرصد إلى أن سماء منطقة إدلب تشهد تحليقا متواصلا لطائرات "النظام" والضامن الروسي بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة تستهدف ريف المنطقة، مشيرة إلى أن أكثر من 60 ضربة جوية استهدفت ريف معرة النعمان الشرقي منذ صباح اليوم.