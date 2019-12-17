 الحكم بالسجن 45 يوما على ريك جيتس المسؤول السابق بحملة ترامب الانتخابية - بوابة الشروق
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الحكم بالسجن 45 يوما على ريك جيتس المسؤول السابق بحملة ترامب الانتخابية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:04 م

ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج أن حكما بالسجن لمدة 45 يوما صدر بحق ريك جيتس المسؤول السابق بالحملة الانتخابية للرئيس الآمريكى دونالد ترامب.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا المحكمة بإصدار حكمها على ريك جيتس بوقف تنفيذ الحكم ووضعه تحت المراقبة.


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