الحكم بالسجن 45 يوما على ريك جيتس المسؤول السابق بحملة ترامب الانتخابية

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ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج أن حكما بالسجن لمدة 45 يوما صدر بحق ريك جيتس المسؤول السابق بالحملة الانتخابية للرئيس الآمريكى دونالد ترامب.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا المحكمة بإصدار حكمها على ريك جيتس بوقف تنفيذ الحكم ووضعه تحت المراقبة.