انتصار السيسي تجري مقابلات مع ممثلي بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة







أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة للمتحف الداخلي بمنتدى شباب العالم، والذي عكس الحضارات الـ7 المكونة للشخصية المصرية، مشيدة بتصميمه المتميز.

وقالت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "قدم منتدى شباب العالم تصميما متميزا للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية، والذي قمت بزيارته خلال فعاليات المنتدى، كما قمت بزيارة منطقة رواد الأعمال startup vein، وقابلت عددا من الشباب؛ ممثلي بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة، والتي تعكس قدرة الشباب على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي السريع".

وأعربت عن سعادتها بتلك الزيارة، قائلة: "الحق يقال.. إن هذه الجولة أسعدتني كثيرا وشعرت خلالها أنني كنت أعبر ممر التواصل بين الماضي والمستقبل، ما بين الحضارات السابقة والتكنولوجية القادمة".