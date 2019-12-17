محافظ الدقهلية يوجه بتوفير جميع احتياجات المرضى بمستشفى المنصورة الدولي

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي، وكان في استقباله الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف البدراوي، مدير المستشفى.

وتفقد «مختار»، عددًا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، شملت أقسام الإفاقة، والملاحظة، والمعمل البكتريولوجي وغيرها.

كما زار «المحافظ» قسمي الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وأكد على ضرورة الصيانة الدورية لها والحفاظ عليها من أجل صالح المرضى.

وأكد خلال تفقده مطبخ المستشفى على ضرورة ضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للمرضى، مشيرًا إلى أنه لابد من توخي الحرص عند توزيع الوجبات على كل قسم.

وتفقد محافظ الدقهلية، صيدلية المستشفى وأكد على أهمية توافر جميع أنواع العلاج اللازم للمرضى، وعدم تحميلهم أعباء مالية في تلقي العلاج الذي توفره الدولة لهم.