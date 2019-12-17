سناتور أمريكي يدعم موقف ترامب بشأن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان

أعلن السناتور الأمريكي لينزي جراهام موقفه المؤيد للخفض المتوقع لعدد القوات الأمريكية المرابطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن جراهام قوله - في تصريح من العاصمة الأفغانية (كابول) - "إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة خفض قواتنا إلى أقل من 12 ألفا، سوف أؤيد قراره"، مضيفا "لقد اصبحت قوات الأمن الأفغانية أكثر قدرة. وبما أنهم يحققون هذا الهدف، يمكن أن نقلل ​​عدد القوات الأمريكية".

ووفقًا للسناتور جراهام، فقد يعلن ترامب انسحاب القوات من أفغانستان قبل نهاية العام الجاري.

وتواترت أنباء الأسبوع الماضي، تشير إلى أن إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن سحب أكثر من 4000 جندي أمريكي من أفغانستان.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون مطلعون على تطورات الأوضاع إن إدارة ترامب تنوي الإعلان عن سحب القوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤولون أن الانسحاب المقرر من شأنه أن ترك ما بين 8 إلى 9 آلاف جندي في أفغانستان.