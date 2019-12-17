احتجاجات في فرنسا ضد إصلاحات نظام الرواتب التقاعدية

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نشهدت مدينة نانت غرب فرنسا، اليوم الثلاثاء، احتجاجات شارك بها أعداد كبيرة من المواطنين، ضد إصلاحات نظام الرواتب التقاعدية.
وأطلقت الشرطة الفرنسية، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين.