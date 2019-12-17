زيارة مفاجئة لمحافظ قنا لمقر الحملة الميكانيكية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، زيارة مفاجئة لمقر الحملة الميكانيكية الخاصة بالديوان العام للتأكد من انتظام سير العمل بها رافقه خلالها العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كلف الدوادي خلال زيارته، مسئولي الحملة بسرعة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، مؤكدا أهمية الصيانة الدورية للوصول إلى أعلى معدل تشغيل فعلي للحملة عبر إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للسيارات بدلاً من تكهينها وشراء جديد ترشيدا للنفاقات.

ووجه الداودي المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة مبنى الحملة ومراجعة أجهزة الحماية المدنية بها مع الجهات المختصة، كما وجه إدارة المتابعة والتفتيش بمراجعة كافة الدفاتر الخاصة بخطوط سير السائقين والحضور والإنصراف وصرف الوقود للوقوف على مدى التزام العاملين بها بالقواعد والقوانين وكشف أي حالات تلاعب قد تؤدي إلى إهدار المال العام.