أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه طلب من اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، ضرورة وجود تجمعين للاعبي الفراعنة قبل شهر مارس المقبل.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء أمس الإثنين: "طلبت من اتحاد الكرة ضرورة وجود تجمعين قبل مارس المقبل، ونعلم أنه لا توجد أجندة دولية في هذا الشهر".

وأوضح: "مجموعة اللاعبين المختارة تفتقد للانسجام بشكل كبير، نعمل على تحسين الوضع خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "تجمع اللاعبين المحليين مرتين سوف يفيدنا بشكل كبير، وسأتابع الأمر مع اتحاد الكرة واللجنة الخماسية".

واستكمل حديثه: "من الصعب أن يكون أول تجمع بعد فترة طويلة قبل مباراة في تصفيات كأس العالم، فالقرعة سوف تجرى في يناير، وأول مباراة في مارس".

وأضاف: "نتابع حاليا مباريات الدوري، وسوف أجتمع مع الجهاز الفني الأسبوع المقبل لاستعراض الرؤية بشأن اللاعبين المحليين، في ظل عدم إفراز عناصر جديدة".

وتساءل البدري، من العناصر الجديدة التي تنضم للمنتخب؟، ليوضح : "الجماهير ستجد صعوبة في ترشيح الأسماء هذه المرة، الدوري مثير وهناك إثارة وصراع على النقاط، لكن الدوري لم يفرز وجوها جديدة، من الصعب إيجاد 5 أسماء جديدة تنضم لمنتخب مصر".