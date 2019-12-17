تستطيع النساء القيادة في العديد من دول العالم، وأحيانًا يفعلن ذلك أفضل من الرجال، ولكن هذا لم يحميهن من سخرية بعض الرجال منهن حول طريقة استخدام السيارة والالتزام بإشارة المرور.

وحسبما ذكر موقع "hot cars"، فإنه ليست كل الأشياء الساخرة أو الفكاهية التي يطلقها الرجال على قيادة النساء صحيحة، حيث إن هناك بعض الأشياء التي تنجح فيها المرأة ولا يستطيع الرجل فعلها.

1- النساء لا يمنحن القيادة أي انتباه

هذا المعتقد خاطئ؛ لأن النساء يستطعن الانتباه للطريق خلال القيادة ولا ينشغلن بالإطلاع على الهاتف كما يقول بعض الرجال، إلا أنهن ينتهزن فرصة الوقوف في إشارات المرور أو الزحام لتفقد ملابسهن أو شكهلن في المرآة.

2- سحب رخص النساء أكثر من الرجال

هذا الشيء أيضًا خاطئ، فنسبة كبيرة من النساء يتبعن تعليمات المرور أكثر من الرجال؛ لأنهن لا يستطعن التصرف كثيرًا فيما يجب عليهن فعله بعد سحب الرخصة؛ لذلك يفضلن الالتزام قدر الإمكان.

3- لا يستطعن التعامل مع إصلاحات السيارات

كما أنه ليس صحيحا أن النساء لا يستطعن التعامل مع إصلاحات السيارة أو الذهاب إلى الميكانيكي، حيث إنهن أصبحن أكثر دراية الآن بسبب القيادة لفترة طويلة، ولكنهن مازلن يواجهن صعوبة في تغيير إطارات السيارة على الطريق.

4- لا يستطعن ركن السيارة

من أكثر الانتقادات شيوعا هو أن النساء غير قادرات على ركن السيارة في وقت قصير وبشكل صحيح، وهذا انتقاد غير صحيح لأن البعض منهن قادر على فعل ذلك بسهولة، ولذلك المشكلة ليست عامة.

5- النساء تفشلن في اختبار القيادة

أما العبارة الخامسة والتي تنتشر بصورة كبيرة بين الرجال، هي أن النساء يفشلن في اجتياز اختبار القيادة، إلا أن دراسة في الولايات المتحدة صادرة عام 2017، أكدت أن 50% من النساء المتقدمات لاختبارات القيادة النظرية يستطعن اجتيازها من المرة الأولى، مقارنة بـ46% من الرجال.

6- النساء لا يستمتعن بالقيادة

بسبب أن الرجال يحبون القيادة وخاصة السريعة، يعتقد البعض أن النساء لا يستمتعن بقيادة السيارات، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك، وأيضًا هناك كثير من النساء يحبون القيادة كهواية، وهناك بعضهن يشاركن في سباقات السيارات ويعملن على سيارات الأجرة.